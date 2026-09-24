BBVA Research prevé que la economía colombiana crezca un 2,6 % este año y un 2,3 % en 2027

La economista jefe de BBVA Research para Colombia, Juana Téllez, señaló que "este año crece 2,6 %, el año entrante subimos un poco la previsión y crecerá un 2,3 y luego (2028) crece un 3,1 %", en un contexto en el que "la batuta la toma" el sector privado.

"La economía colombiana estuvo sostenida en el consumo público y lo que estamos viendo hacia el 2027 y 2028 (...) es un menor impulso del consumo público", explicó Téllez, quien agregó que "el que va a ganar es la inversión fija" porque será el motor de la economía colombiana en 2028.

Este es el primer informe que publica BBVA Research desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto con una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

"Hay un cambio de régimen de crecimiento (...) hoy hay mucha administración pública, comercio; educación y salud pública, y entretenimiento (...) En el 2027 eso cambia y veremos vivienda e infraestructura mucho mejor", añadió la experta.

Uno de los factores que más preocupa al BBVA Research es la inflación, que el organismo espera que sea del 7 % este año y se reduzca al 5,4 % en 2027 y al 4,1 % en 2028.

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"La inflación va a seguir siendo un dolor de cabeza", señaló Téllez, quien achacó el crecimiento del índice de precios al consumidor al impacto que tendrá en el país el fenómeno de El Niño y el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste de Colombia.

Mauricio Hernández, quien es economista senior de BBVA Research, señaló que uno de los impactos del sismo es que hubo "cierres en algunas redes esenciales que frenaron la producción".

"En el primer año, empieza la reconstrucción entonces tendremos efectos de demolición, mejora de vivienda (...) reapertura parcial de la industria", expresó el economista.