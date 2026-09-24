Björk exhibirá sus tres instalaciones audiovisuales en Oulu, capital cultural europea

Las tres obras -'Ancestress', 'Sorrowful Soil' y 'Björk Orkestral'- se exhibirán en el marco del Festival Lumo Art & Tech, en el que se entrelazan el arte, la tecnología y la ciencia a través de exposiciones inmersivas, arte lumínico y sonoro, actuaciones, charlas y seminarios.

"Abarcando el sonido, la imagen en movimiento y la instalación espacial, las exposiciones reflejan la práctica vanguardista de Björk, donde el arte, la naturaleza y la tecnología se encuentran y convergen", señaló la organización de Oulu2026 en un comunicado.

'Ancestress' y 'Sorrowful Soil', compuestas y arregladas por Björk en homenaje a su madre, llegarán a Oulu después que fueran exhibidas por primera vez el verano pasado en la Galería Nacional de Islandia en Reikiavik.

Por su parte, 'Björk Orkestral' es una experiencia auditiva inmersiva que se podrá disfrutar en una sala de audición de última generación con un equipo de sonido del prestigioso fabricante finlandés Genelec.

Björk ofrecerá además el 15 de noviembre una sesión especial de DJ que incluirá su música favorita, transportando al público a través de géneros, culturas y continentes. Las entradas se pondrán a la venta el 1 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Festival Lumo Art & Tech, centrado en la relación entre el arte y la tecnología, contará además con otros destacados artistas internacionales, entre ellos la británica Halina Rice, el italiano Riccardo Giovinetto, el danés Jakob Kudsk Steensen, la francesa Ida Toninato y el canadiense Pierre-Luc Lecours.

Está previsto que este festival, nacido como parte del programa de la capitalidad cultural europea de Oulu, se convierta en un evento anual que atraiga a los amantes del arte experimental y la tecnología más allá de 2026.