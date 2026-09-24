Bolsa mexicana pierde un 0,02 %, hila dos retrocesos y baja hasta las 64.264,16 unidades

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Bas, quien precisó que el Nasdaq Compsite cerró con una ligera alza, mientras el Dow Jones y el S&P 500 registraron pérdidas en Estados Unidos.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Bolsa Mexicana de Valores (-2,19 %), Cemex (-1,63 %), Banregio (-1,48 %), Banorte (-1,01 %) y Quálitas (-1,01 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 0,07 %, mientras retrocede un –1,78 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,16 % frente al dólar, al pasar de 17,51 a 17,71 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 185 millones de títulos por un importe de 15.861 millones de pesos (unos 895 millones de dólares).

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De las 776 firmas que cotizaron en la jornada, 475 terminaron con sus precios al alza, 278 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 6,82 %; de la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE A), con 6,64 %; y de la compañía de recolección de basura Promotora Ambiental (PASA B), con el 4,74 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –6,02 %, del grupo hotelero Santa Fe (HOTEL), con el –4,67 %; y de la minera Fresnillo (FRES), con el –2,57 %.