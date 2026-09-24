Brasil recogerá 67,6 millones de sacos de café en 2026, casi un 20 % más que el año pasado

De acuerdo con la entidad, vinculada al ministerio de Agricultura, el resultado positivo se explica gracias a la entrada de nuevas áreas de producción, al aumento de tecnologías e insumos y a una combinación favorable de condiciones climáticas.

Asimismo, el incremento se ve impulsado porque el cultivo se encuentra en un año de bienalidad positiva, un ciclo biológico alternado de la planta.

En un año, la planta florece de forma masiva y produce una gran cantidad de frutos; mientras que al año siguiente reduce su producción para regenerar sus ramas antes de volver a dar una gran cosecha.

Respecto al ciclo positivo de 2024, el cultivo actual registró un aumento del 24,7 %.

Para el café tipo arábica, que representa cerca del 70 % de la producción total de café, la Conab prevé una producción de 48,2 millones de sacos, lo que supone un incremento del 34,8 % frente a 2025.

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En el caso de la especie conilon, se calculan 19,4 millones de sacos del grano, una caída del 6,6 %.

En el mercado externo, Brasil exportó 24,6 millones de sacas entre enero y agosto de 2026, una reducción de 6,6 % respecto al mismo período del año pasado.

Las ventas en los primeros ocho meses del año suman un ingreso total de 8.700 millones de dólares al país, lo que representa una caída del 12,5 % en comparación con el mismo período de 2025.

Solo en agosto, las ventas al exterior sumaron 3,8 millones de sacos de 60 kilos, un 43,2 % más que en el mismo mes del 2025.

Según la Conab, los precios mundiales del grano se encuentran bajo presión bajista ante la llegada de la cosecha brasileña al mercado, la proximidad de la cosecha en Vietnam y el aumento estacional de la producción colombiana en el último trimestre del año.

Asimismo, resaltó que las previsiones de El Niño para el ciclo 2026/27 también influyen en el mantenimiento de los precios, ya que podrían afectar negativamente la producción en muchos países.