Bruselas insistirá en el G20 en el fin de la guerra en Ucrania, asista Putin o no

"Desde 2022, la UE ha aprovechado de forma constante y enérgica las reuniones del G20 para condenar la invasión a gran escala de Rusia y pedir que se le ponga fin", indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz comunitario Olof Gill.

"Lo que puedo decir hoy es que este enfoque, desde la perspectiva de la Unión Europea, se mantendrá independientemente de quiénes sean los participantes en cualquier reunión del G20", agregó.

Gill respondió así preguntado por si la UE iba a participar en la cumbre de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo que se celebrará en Florida (EE. UU.) en diciembre.

El portavoz recordó que "lo primero que hay que tener en cuenta es que Rusia sigue siendo miembro del G20" y, por lo tanto, "tiene derecho a participar en las reuniones del G20, incluidas las de nivel ministerial y de líderes".

Pero al mismo tiempo puso de relieve que el G20 es "un foro clave para abordar los retos globales actuales y emergentes", algunos de los cuales "han sido provocados precisamente por la guerra de Rusia contra Ucrania".

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En ese sentido, subrayó que a día de hoy Rusia "está intensificando los ataques contra la población civil ucraniana", y que julio y agosto han sido "los meses más mortíferos desde que comenzó la guerra".

El Kremlin se ha mostrado agradecido por la invitación del presidente de EE. UU., Donald Trump, para que Putin participe en la cumbre del G20, pero ha señalado al mismo tiempo que "hablar de ello ahora es prematuro" y que "aún no se ha tomado una decisión".

Tras reunirse en Nueva York con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de una posible reunión entre Trump y Putin a finales de año en el marco del G20.

Además, Putin prevé asistir a la cumbre de la APEC (foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se celebrará en noviembre en China, donde también podría verse las caras con su homólogo estadounidense.

Trump, que pidió al líder ruso en su última conversación telefónica que ponga fin a las acciones militares en Ucrania, aseguró en Nueva York que se reserva la posibilidad de aplicar el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que contempla la imposición de hasta un 100 % de arancel a aquellos países que importen hidrocarburos rusos.