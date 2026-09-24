Burita: "Es lamentable que políticos españoles alimenten polémicas" tras crisis de Ceuta

"Es lamentable para España que actores políticos de gran relevancia sigan alimentando la polémica, los reproches y las acusaciones gratuitas e insultando el futuro de la asociación (entre ambos países)", declaró Burita a la prensa tras reunirse con su homólogo español, José Manuel Albares, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
"La cuestión migratoria, el partenariado (entre España y Marruecos) y la vecindad no se gestionan mediante la escalada verbal, las acusaciones o los reproches sin fundamento", expresó.
No obstante, subrayó que las autoridades marroquíes consideran que la asociación con España es "mutuamente beneficiosa" y aseguró que Marruecos está "comprometido" con ella, pero "conforme a sus principios y sus intereses".
"Este partenariado está orientado a reforzar la cooperación económica, en materia de seguridad y migratoria, así como a construir un pilar de estabilidad en la zona mediterránea", apuntó.
Así, destacó que es "fundamental" que esta asociación "pueda evolucionar con serenidad" y "lucidez": "Para preservarla, hacen falta dos partes, y esa es responsabilidad de todos los actores de esta relación".
En su reunión con Albares, Burita reafirmó la "plena colaboración" ante la situación en Ceuta, y ambos abordaron la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional, informaron fuentes españolas de Exteriores.