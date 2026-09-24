Burita reafirma ante Albares "clara disposición" a que regresen los migrantes a Marruecos

Bourita defendió en declaraciones a la prensa la posición "clara" de Marruecos sobre el retorno de los inmigrantes en situación irregular y su compromiso con el regreso de los menores no acompañados, tras un encuentro con Albares en el marco de la Asamblea General de la ONU.

"Si los inmigrantes no se han regresado, si los menores no se han regresado, no se debe preguntar a Marruecos, se debe preguntar a España. No es Marruecos quien devuelve", declaró el ministro ante los medios.

El ministro defendió que el problema es que la cuestión del retorno de los inmigrantes que se encuentran en Ceuta está relacionada con "polémicas, consideraciones, obstáculos, guiones y dificultades españolas".

"No está relacionado con la voluntad claramente expresada por las autoridades marroquíes", añadió.

Además, el marroquí explicó que abordaron otras cuestiones como las bases de su relación, establecidas en el acuerdo de 2022 entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey marroquí, Mohamed VI.

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"Son los principios del respeto mutuo, del diálogo, de evitar los hechos consumados y los actos unilaterales, y de centrarse en lo que nos une y circunscribir los puntos de divergencia", apuntó.

Burita reconoció que ambos países cuentan con muchos puntos en los que no están de acuerdo, pero apostó por guiarse por "el espíritu del buen vecindario y el de cooperación" que, según dijo, son los que han guiado y siguen guiando las relaciones bilaterales.

Albares y Burita se reunieron hoy en Nueva York más de cincuenta días después de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Antes de la reunión, el ministro español afirmó a EFE que ya se habían encontrado en el sede de Naciones Unidas y defendió la buena relación entre ambos dirigentes.