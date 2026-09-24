Cancilleres de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos repasan agenda de cooperación bilateral

Asunción, 24 sep (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos (EAU), Rubén Ramírez y el jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, respectivamente, revisaron durante un encuentro de alto nivel el avance de la agenda de cooperación bilateral entre ambas naciones, informó este jueves la Cancillería del país suramericano en Asunción.

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