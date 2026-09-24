Cancilleres de Paraguay y Emiratos Árabes Unidos repasan agenda de cooperación bilateral

A través de una nota de prensa, la cartera de Exteriores paraguaya señaló que durante el encuentro, que se produjo en los márgenes de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, las autoridades "pasaron revista a la agenda bilateral y analizaron vías para ampliar los ámbitos de cooperación".
De igual manera, destacaron la buena relación entre los Gobiernos y el progreso alcanzado en las diferentes áreas de trabajo de la agenda conjunta.
Las relaciones entre EAU y Paraguay pasan por una fase de apertura iniciada en 2016, cuando firmaron un acuerdo para promover las inversiones y el país suramericano abrió su primera embajada en Los Emiratos.
La nación árabe respondió a este gesto diplomático con la inauguración de su embajada en Asunción a finales de 2024.
En el plano comercial, los productos paraguayos como arroz, maíz, soja y carne bovina se abrieron paso en el mercado de Emiratos Árabes Unidos.
Mientras que en febrero pasado, los Gobiernos acordaron impulsar las obras del conocido como Tren de Cercanías, uno de los proyectos de movilidad urbana más ambiciosos del país suramericano en los últimos años y que, con un costo de 450 millones de dólares, persigue conectar, en una primera etapa, a la capital Asunción con la ciudad vecina de Luque.