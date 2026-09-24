Caravana solidaria italiana recauda 426.700 dólares para instalar paneles solares en Cuba

La campaña fue impulsada por la Asociación Recreativa Cultural Italiana ((ARCI), la Confederación Nacional Italiana del Trabajo, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, entre otros grupos y partidos de izquierda del país europeo, y permitió llevar luz a instituciones capitalinas, de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma (este).

Estas acciones beneficiarán a unas 800.000 personas, según datos de la delegación, que permanecerá en territorio caribeño hasta el próximo 30 de septiembre y también entregará medicamentos y útiles escolares a entidades locales.

Los integrantes del movimiento 'Energía por la vida. Encendamos la luz en Cuba' fueron recibidos por dirigentes isleños en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, sancionado por EE.UU., que desde enero aplica un cerco petrolero a la isla y ha agravado la crisis crisis económica y social de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

"El mismo principio con que llegamos en 2024 y 2025 a las puertas de Gaza es el que nos impulsa a llegar aquí", dijo Walter Massa, presidente de ARCI, quien agregó que esta es "solo una fase de una campaña que continuará" porque regresarán a Italia para contar "lo que realmente está sucediendo en Cuba".

Los paneles solares se han convertido en una de las alternativas más utilizadas en la nación caribeña debido a la escasez de combustible y a la seria crisis energética que azota al país, donde se han registrado al menos ocho apagones masivos en lo que va de 2026.