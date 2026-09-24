Cientos de personas piden justicia en Kenia por la muerte de una mujer por agresión sexual

La protesta, organizada por las ONG Women Collective Kenya y Shine a Light, comenzó por la mañana en la casa de Muthoni (de 49 años y conocida como Shii o Shakata), un habitáculo de chapa de apenas tres metros cuadrados.

Antes de emprender la marcha, un pastor dirigió una oración en el interior de la vivienda, hasta donde acudió también la diputada de Nairobi en el Parlamento, Esther Passaris, para trasladar sus condolencias.

Desde allí, los manifestantes recorrieron las calles de Kiamaiko entre cánticos, gritos y pancartas hasta llegar a la comisaría de Huruma.

"Justicia para Esther", "Paremos el acoso sexual" o "Juntos acabemos con los abusos contra los niños y las mujeres" eran algunos de los mensajes que podían leerse.

"Era nuestra hermana mayor y deja un menor de cinco años", explicó a EFE Tabitha Wamuyu Muthoni, hermana de la fallecida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según su relato, Muthoni regresaba del trabajo cuando fue atacada el 16 de septiembre en la zona de Huruma Grounds y sometida a una agresión sexual.

"La violaron, la golpearon y la dejaron allí", afirmó.

Veronica Waithera, miembro de Women Collective Kenya, explicó a EFE que Esther fue encontrada por miembros de la comunidad y trasladada primero a un centro de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el suburbio de Mathare.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada después al Nairobi Women's Hospital, donde debía ser operada, según Waithera.

La activista situó la muerte de Esther el 17 de septiembre y aseguró que falleció antes de entrar al quirófano.

"Queremos justicia para ella", insistió su hermana frente a la comisaría.

"Si estas personas siguen fuera, seguimos estando en peligro. Hoy es nuestra hermana, mañana será otra mujer", añadió.

Waithera afirmó que al menos un sospechoso fue detenido por el caso y reclamó que la investigación permita localizar y procesar a todos los responsables.

Laureen Gathoni, vecina de Kiamaiko y amiga de la víctima, explicó que residentes de la zona participaron en la retención de un sospechoso antes de entregarlo a la Policía.

"Esther era una de nosotras. Era una hermana, una amiga, una hija y también una vecina de nuestra comunidad", afirmó.

Para Women Collective Kenya, la muerte vuelve a evidenciar las dificultades que afrontan muchas víctimas de violencia sexual para denunciar y obtener una respuesta de las autoridades en este país.

"Queremos que la Policía trabaje estrechamente con la comunidad para que la gente pueda venir a denunciar estos casos y para que la Policía pueda hacerles seguimiento", declaró Waithera.

Generar confianza entre vecinos y agentes, en su opinión, es fundamental para evitar que las agresiones queden sin denunciar.

"Si se hace justicia por Esther, la comunidad podrá confiar en la Policía y denunciar estos casos incluso cuando se trate de un intento. No podemos esperar a que alguien muera para salir a manifestarnos", añadió.

Natascher Wambui Maina, vecina y amiga de Muthoni, participó también en la marcha porque teme que cualquier mujer del barrio pueda convertirse en la siguiente víctima.

"Soy madre, soy joven. Hoy ha sido ella, mañana puedo ser yo o pueden ser mis hijos", declaró a EFE.

La violencia sexual y de género continúa siendo un problema en Kenia. El último informe anual de seguridad nacional del Gobierno registró 6.813 casos denunciados entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, y situó a Nairobi como el condado con mayor número de casos registrados.