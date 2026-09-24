Comisión opositora en diálogo aborda reinstitucionalización venezolana con universitarios

La jefa de la delegación, Dinorah Figuera, y los exparlamentarios Jorge Millán, Ramón López, Elimar Díaz, Desiree Barboza, y los líderes opositores Alfredo Jimeno y Gustavo Marcano se reunieron con el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Miguelangel Suárez, el consejero universitario de la misma casa de estudio, Octavio González, y otros líderes estudiantiles del país.

Según una nota de prensa del equipo de comunicaciones de la delegación opositora, los jóvenes expusieron los diversos problemas que enfrentan las universidades y "solicitaron incorporarse activamente en la construcción de la hoja de ruta para la reinstitucionalización nacional".

"Reiteramos todo nuestro compromiso de seguir levantando la bandera de la participación y de crear un canal abierto en el espacio de discusión para abrir paso a la democracia, donde todos los sectores se vean involucrados y tengan incidencia en este momento histórico que vive el país", dijo Figuera citada en el texto.

La delegación tiene previsto continuar este jueves el diálogo con el chavismo, como parte del segundo ciclo que impulsa Estados Unidos y que se espera termine mañana, viernes.

Esta segunda ronda, de varias que se extenderán hasta diciembre, ha tenido como foco central asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.

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En esta ronda las delegaciones también han avanzado en aspectos acordados en el primer ciclo, como la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso formal se inició el pasado 18 de septiembre y puede llegar a extenderse por varias semanas.

Según publicó recientemente el diario Financial Times, ambas partes estarían próximas a llegar a un acuerdo para que se transfieran las reservas de oro, valoradas en 4.000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal del Banco de Nueva York, con el fin de atender las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de las negociaciones, aunque han manifestado que esperan que este proceso conduzca a una elección presidencial.