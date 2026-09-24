De la Espriella pide la renuncia al jefe de la entidad pública de pensiones en Colombia

Montoya había asumido la presidencia de Colpensiones apenas dos días antes de su comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado, y hoy puso a disposición del Gobierno su dimisión, según informó la Presidencia.

El Ejecutivo vinculó directamente la decisión con la presentación del funcionario ante los congresistas, en la que, según el comunicado oficial, "tuvo dificultades para responder con precisión sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional", que en 2027 tendrá una transformación tras la entrada en vigencia de la reforma.

Durante la sesión del miércoles, Montoya reconoció que llevaba apenas dos días en el cargo y, ante algunas preguntas, intentó dar la palabra a una funcionaria de la entidad para que explicara en detalle parte de las cifras.

Varios senadores cuestionaron la presentación y negaron que la asesora de Montoya interviniera, por lo que la Comisión Séptima volvió a citarlo para el próximo 30 de septiembre con el fin de que explicara nuevamente el presupuesto de Colpensiones para 2027.

La salida se produce además en medio de una disputa sobre los plazos para poner en marcha la reforma pensional presentada por la Administración del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) y aprobada por la Corte Constitucional, que la declaró exequible y fijó su entrada en vigor el 1 de abril de 2027, aunque devolvió varios artículos a la Cámara de Representantes para que sean subsanados.

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En su comunicado, el Gobierno de De la Espriella defendió la salida de Montoya al señalar que dirigir Colpensiones requiere "conocimiento integral" de sus asuntos, rigor técnico y preparación para responder por una institución que administra los recursos y los derechos pensionales de millones de colombianos.

Montoya había sido elegido por la junta directiva de Colpensiones el pasado 17 de septiembre, después de varios meses en los que Diego Alejandro Urrego Escobar ejerció la presidencia de la entidad en calidad de encargado.