Delcy Rodríguez celebra que Venezuela y Chile vuelvan a "encontrarse a través del diálogo"

La líder chavista dijo -en redes sociales- que fue un "cordial encuentro" durante el que conversaron "sobre esta nueva etapa en la relación" bilateral, tras la ruptura en 2024, y "la importancia de avanzar hacia la normalización y fortalecimiento" de los vínculos entre Caracas y Santiago.

En ese sentido, Rodríguez agregó que el diálogo y la diplomacia "son la vía para acercar" a los países, así como para "abordar desafíos comunes y construir caminos de entendimiento".

Tras la reunión, Kast aseguró en la víspera que su país está "respaldando la reconstrucción de Venezuela" y que habrá "pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad" en el país petrolero.

La cita entre ambos se adelantó para el miércoles luego de haber sido anunciada inicialmente para esta jornada y estuvo marcada por la urgencia del Gobierno chileno por resolver el tema de los migrantes venezolanos en situación irregular en el país austral.

"Nuestra reunión versó sobre temas de relaciones consulares y diplomáticas porque en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana y que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto hablamos de eso", aseguró el mandatario chileno.

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Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.

Kast comentó que le planteó a la presidenta encargada venezolana que "hay otros países sudamericanos en la línea de ir restableciendo las relaciones diplomáticas, y esto va a ir avanzando paso a paso".

El reinicio de las relaciones consulares entre ambos países fue formalizado a principios de agosto pasado, como un primer paso hacia la "normalización" diplomática luego de la ruptura de 2024, después de que la Administración de Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios presidenciales venezolanos.

El quiebre de las relaciones derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por Nicolás Maduro, quien en enero pasado fue depuesto y capturado por tropas estadounidenses en Caracas y hoy está en una cárcel neoyorquina.

Rodríguez también se ha reunido en Nueva York con líderes de instituciones financieras internacionales y con mandatarios como la trinitense, Kamla Persad-Bissessar; el estadounidense, Donald Trump; y el neerlandés, Rob Jetten.