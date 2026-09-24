Denuncian que uno de los muertos en operación en Colombia no era un paramilitar

La madre del joven, a las afueras del Instituto de Medicina Legal de Barranquilla, donde estaban los cuerpos de las personas fallecidas en el operativo, negó que su hijo Ricardo Andrés Rodríguez Martínez perteneciera a un grupo armado y aseguró que trabajaba como obrero.

"Es un niño, solo 18 años. No pertenecía a nada, solo era un obrero", dijo la mujer en un video divulgado en redes sociales, quien también aseguró que su hijo estaba vestido de civil y no portaba armas.

Entre tanto, organizaciones de víctimas de ejecuciones de civiles por parte de policías y miembros de las Fuerzas Militares, que en Colombia son conocidos como 'falsos positivos', pidieron este jueves "justicia para Ricardo Andrés Rodríguez Martínez".

"No era guerrillero, volvimos a los falsos positivos para sacar pecho que están ganando la guerra", manifestó en X la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), en un mensaje dirigido al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Los falsos positivos, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, fueron ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Jurisdicción Especial para la Paz contabilizó entre 1990 y 2016 al menos 7.837 de estas ejecuciones, aunque más de 6.000 corresponden a bajas en combate durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La operación contra las ACSN fue realizada el 21 de septiembre en el sector de Quebrada del Sol, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y dejó siete muertos y tres capturados, según el balance divulgado por De la Espriella.

Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado por la Fuerza Pública como segundo cabecilla y responsable financiero de las ACSN.

El operativo precedió al paro armado anunciado por las ACSN, que comenzó el martes en Santa Marta y otras zonas del Magdalena y La Guajira y que se extenderá durante 72 horas, hasta el mediodía de este viernes.

En los paros armados, los grupos suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordenan el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas medidas.

En ese sentido, Santa Marta lleva dos días sufriendo restricciones a la movilidad y al comercio, además de ataques contra vehículos y establecimientos en Santa Marta, mientras el Gobierno desplegó más de 1.100 integrantes de la Fuerza Pública en la ciudad y el vecino municipio de Ciénaga para contener la arremetida.