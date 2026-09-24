Detienen en México a presunto extorsionador de comerciantes en Morelos

La detención se produjo en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por el Gobierno mexicano ante el impacto de este delito en distintas regiones del país.

Según el reporte oficial, las investigaciones permitieron relacionar al detenido con un grupo que exigía dinero a comerciantes de Cuautla bajo amenazas, modalidad conocida en México como ‘cobro de piso’.

Agentes federales y estatales localizaron al hombre en la colonia Francisco I. Madero, donde verificaron su identidad y ejecutaron la orden judicial.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Morelos, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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La captura ocurre en medio de un despliegue especial contra la extorsión en Cuautla, uno de los municipios en los que las autoridades han concentrado sus esfuerzos debido a las denuncias de comerciantes y transportistas.

El Gobierno mexicano puso en marcha este año el denominado Plan Cuautla, que incluye acciones de inteligencia, investigación y proximidad social para combatir la extorsión y el cobro de piso. En julio, las autoridades desplegaron 394 agentes y 79 unidades de corporaciones federales, estatales y municipales en distintas zonas del municipio.

Además, las autoridades conformaron una Red de Protección contra la Extorsión que integra a más de 1.100 establecimientos y puntos de venta y mantienen recorridos en las 46 colonias de Cuautla.

Pese al operativo, representantes empresariales han advertido que los cobros de piso persisten. Este mes, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos denunció que algunos comerciantes reciben exigencias de hasta 250.000 pesos (unos 13.600 dólares) para poder continuar operando.