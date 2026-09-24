Diputado opositor cree que Rodríguez quiso "lavarse la cara" en su intervención en la ONU

"Está buscando argumentos para lavarse la cara y quedarse más tiempo en el poder. Nosotros lo que queremos es un gobierno legítimo, elegido por el pueblo venezolano", reclamó Guanipa en un vídeo publicado este jueves en su cuenta de X.

En este contexto, subrayó que Venezuela necesita un cambio que pasa "por reconocer que tienen que haber elecciones libres" y precisar una fecha para esto.

"Hoy no ha habido ni un solo compromiso real sobre cuándo vamos a votar y vamos a elegir un nuevo gobierno. Lo que ha habido es tratar de decir que ella está en capacidad de resolver lo que antes destruyó o ayudó a destruir", señaló Guanipa.

Rodríguez prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en Venezuela con condiciones de igualdad "para todos", aunque no indicó la fecha.

Al respecto, el exgobernador opositor Andrés Velásquez criticó este jueves que Rodríguez haya anunciado elecciones, pero sin establecer una fecha.

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"¿Por qué no se anuncia el cronograma electoral presidencial? Evidentemente de lo que se trata es de prolongar la dictadura con Delcy a la cabeza lo más que puedan", añadió en su cuenta de X.

El martes, Velásquez declaró que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio de 2024, en referencia a las presidenciales en las que la oposición denuncia fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como ganador.