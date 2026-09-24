Director de 'NAZA' dice que regresará a Israel: "Las amenazas no nos amedrantarán"

"Las amenazas no ayudarán. No nos amedrantarán. Raquel y yo regresaremos al país y seguiremos luchando por el futuro de este lugar junto con muchos compañeros", dice Abraham en un mensaje de X coincidiendo con el anuncio del estreno en cines del filme a partir del 28 de este mes.

El documental ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia y se basa en los testimonios de 24 oficiales de inteligencia israelíes que detallan el asesinato "sistemático" de civiles en Gaza por parte del Ejército israelí.

El filme ha suscitado una amplia polémica en Israel con críticas hacia los directores y la amenaza por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu de quitarles la ciudadanía, así como insultos y amenazas en redes sociales tachándoles de "traidores" y manifestaciones frente a las casas de sus familiares por parte de sectores de la extrema derecha israelí.

Tras su estreno en cines, La película, coproducida por The Guardian, estará luego disponible gratuitamente en la página web de este diario británico, algo que Abraham sitúa en noviembre.

"Debido al interés y la importancia pública, Raquel y yo decidimos junto con The Guardian que la película NAZA será accesible en internet de forma gratuita, sin límite de tiempo, para que cualquier persona pueda verla y ver los testimonios de los soldados", afirma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director y periodista añade que han ofrecido la posibilidad a cines de Israel de proyectarla sin coste "con la esperanza de que se proyecte en el país".

"Su proyección será una decisión valiente frente a una gran violencia dirigida a ocultarla", añade Abraham sobre los cines de Israel, donde funciona un mecanismo de censura cinematográfica que podría vetar el filme.

Abraham destaca que 24 soldados israelíes "dieron un paso y hablaron frente a una cámara sobre lo que toda una sociedad no quiere hablar", y denuncia que Israel continúa ignorando "lo que pasa en Gaza".

"El periodismo no es traición. La crítica no es traición. Es un deber de todo ciudadano cuyo gobierno comete crímenes saberlo y de todo soldado que fue testigo de ellos contarlo", añade en su mensaje, escrito en hebreo y dirigido al público israelí.

Según sus productores, a partir del 28 de este mes se distribuirá en cines de numerosos países europeos, entre ellos España, Alemania o Italia, en Brasil y Centroamérica, en Australia, en países asiáticos como Japón o Tailandia, en Canadá y en países de Oriente Medio. Estados Unidos no figura en la lista de territorios donde está previsto que se proyecte.