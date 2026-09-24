Ecuador mantiene cuatro incendios activos, dos en una provincia fronteriza con Colombia

Uno de los incendios en El Carchi -que comenzó el pasado 17 de septiembre- se registra en el municipio de Tulcán, en la localidad de Maldonado, en la comunidad La Plata, sector Buena Vista (La Cortadera), donde hasta el momento hay una afectación de 4,7 hectáreas.

El segundo incendio -que inició el 8 de septiembre- se registra en el municipio Espejo, en la localidad El Goaltal, en el sector Corazón de Nuevo Mundo, con una afectación de 85 hectáreas.

En la provincia andina de Imbabura, vecina de El Carchi, se mantiene un incendio en el municipio San Miguel de Urcuquí, en la zona San Blas, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi Cayapas. Este flagelo ha afectado 80 hectáreas hasta el momento.

En la provincia de Pichincha, también andina y cuya capital es Quito, comenzó un incendio el 18 de septiembre en el municipio Mejía, en la zona de Alóag.

La SNGR, que no ha proporcionado aún información sobre las hectáreas afectadas en este flagelo, indicó que el cuerpo de bomberos realiza el monitoreo mediante una aeronave no tripulada. Además, apuntó que las Fuerzas Armadas realizan descargas de agua desde un helicóptero.

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La zona andina del país registra sequía, mientras en diversas partes de la región costera se han registrado lluvias.

De acuerdo a la Secretaría de Riesgos, se reportan incremento en el caudal de ríos en las provincias costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas, Manabí y El Oro (fronteriza con Perú).