EEUU decomisa más de 11 toneladas de cocaína al sur de Costa Rica y Panamá en una semana

Las autoridades estadounidenses confiscaron un total de 11.456 kilogramos en tres diferentes incidentes en el Pacífico en un lapso de seis días, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Estos operativos contrastan con los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra supuestas lanchas en el Pacífico y el Caribe, ordenados por el presidente Donald Trump, que han dejado más de 230 muertos en cerca de 70 ataques desde el año pasado, según recuentos de la prensa estadounidense.

En la primera de las últimas operaciones, una aeronave de patrullaje marítimo avistó el 11 de septiembre una embarcación de alta velocidad en el océano Pacífico oriental, al sur de Costa Rica, donde la unidad de Tampa de la Guardia Costera (USCGC) la interceptó con una lancha de abordaje y un helicóptero, según el DHS.

La tripulación del helicóptero disparó como advertencia antes de abordar la nave, donde encontró 3.100 kilogramos antes de hundirla y aprehendió a tres supuestos contrabandistas.

Cinco días después, el 15 de septiembre, tripulaciones del USCGC Tampa detectaron dos embarcaciones sospechosas de narcotráfico al sur de Panamá, las interceptaron, encontraron más de 6.827 kilogramos de cocaína y arrestaron a bordo a seis presuntos contrabandistas.

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Y, al día siguiente, los agentes desplegaron su lancha de abordaje y un helicóptero contra una embarcación de alta velocidad al sur de Panamá, donde interceptaron a "cuatro presuntos narcoterroristas" e incautaron unos 1.568 kilogramos de cocaína.

Con estos últimos hechos, la operación 'Pacific Viper' de la Guardia Costera de Estados Unidos suma casi 118 toneladas incautadas de cocaína durante la segunda presidencia de Trump, detalló el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

"Las tripulaciones de la Guardia Costera están llevando la lucha contra los narcoterroristas en el dominio marítimo, negándoles las rutas de las que dependen para mover drogas, dinero y violencia", añadió el comandante de dicha corporación, el almirante Kevin Lunday.