EEUU entrega a Irak centro diplomático en aeropuerto de Bagdad antes de retirar sus tropas

El Ministerio de Exteriores iraquí dijo en un comunicado que el acuerdo fue rubricado entre el subsecretario del departamento iraquí para Relaciones Bilaterales, Mohamed Husein, y el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. en Irak, Steven Fagin.

"Esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno iraquí para completar los procedimientos relacionados con la finalización de la misión de la coalición internacional y la presencia militar extranjera en Irak, según el cronograma establecido para el 30 de septiembre de 2026", explicó la nota.

Las tropas estadounidenses están establecidas en Irak desde 2014 al frente de la coalición internacional de lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), que controló amplias zonas del país árabe hasta su derrota territorial en 2017.

Sin embargo, varias milicias proiraníes de Irak llevan años exigiendo la salida de tropas extranjeras del país, al considerarlas una amenaza a la soberanía y después de que estos grupos se hayan intercambiado cientos de ataques con las tropas estadounidenses en territorio iraquí en los últimos años.

Ante esta situación, Washington y Bagdad acordaron en 2024 el fin de la coalición internacional y la respectiva retirada de tropas estadounidenses, que han ido saliendo del país y actualmente se concentran en las inmediaciones del aeropuerto de Erbil, la capital de la región septentrional autónoma del Kurdistán iraquí.

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En el centro diplomático del aeropuerto de Bagdad ya no había presencia estadounidense, mientras que ese lugar y otros puntos en los que las fuerzas estadounidenses estaban estacionadas han sido objeto de decenas de ataques desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero de este año.

Exteriores iraquí destacó que esta medida sirve para "fortalecer las relaciones iraquí-estadounidenses e impulsarlas hacia una nueva fase de cooperación y asociación en diversas áreas de interés mutuo, en particular los sectores económico, de desarrollo, energético y otros".

Asimismo, el encargado de negocios estadounidense afirmó el respeto a la soberanía de Irak, de acuerdo con la nota, que añadió que esta entrega es un paso para regular las relaciones entre amos países y crear los marcos adecuados para avanzar "hacia una nueva fase" de las relaciones basada en "la ampliación de las áreas de convergencia y la acción conjunta".

La salida de tropas extranjeras de Irak está programada para el próximo día 30, cuando también comenzará un proceso del Gobierno iraquí para desarmar a las milicias que operan al margen del Estado, algo que se está encontrando con la oposición de algunas de las facciones armadas más vinculadas a Irán.