El Banco Central de Brasil recorta la previsión de crecimiento del país al 1,8 %

Entre las razones para la revisión a la baja por parte de la mayor economía latinoamericana, el informe trimestral de política monetaria de la institución apuntó al crecimiento de 0,5 % del PIB en el segundo trimestre del año, una cifra considerablemente menor al 1,1 % registrado en los primeros tres meses del 2026.

Según el organismo emisor, el 0,5 % reveló la "debilidad" de los sectores más sensibles al ciclo económico, como la industria y los servicios, y, desde el punto de vista de la demanda, en el consumo de los hogares.

En tanto, señaló que los datos sectoriales del tercer trimestre "apuntan en la misma dirección".

Para 2027, el Banco Central proyecta un crecimiento aún menor, del 1,4 %, lo que confirma el rumbo de desaceleración sobre el que Brasil viene caminando desde el año pasado, cuando creció un 2,3 % frente al 3,4 % de 2024.

El Gobierno brasileño también redujo esta semana la estimación oficial del PIB para este año y para el próximo, pero el panorama sigue siendo más optimista que el del Banco Central.

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Las proyecciones oficiales bajaron de 2,3 % a 2,0 % para 2026, y de 2,5 % a 2,3 % para 2027.

Según el informe divulgado hoy, la inflación continuará al alza hasta el final del año.

En el tercer trimestre, el índice de precios al consumidor se situará en 4,4 %, mientras que en los últimos tres meses del año estará en 5,2 %, muy por encima de la meta de la institución monetaria, que es del 3 % con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

En su análisis, el órgano contempla un fenómeno El Niño más intenso y prolongado, que impactará en el precio de los alimentos y la energía eléctrica, entre otras cuestiones.

El Banco Central redujo la semana pasada en 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés, el quinto recorte consecutivo, hasta dejarla en un 13,75 % anual.

Sin embargo, dejó en el aire cuáles serán sus próximos pasos, si continuará con los recortes o los frenará, ante la incertidumbre del escenario internacional.