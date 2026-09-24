El BEI concede un préstamo de 15 millones de euros a la firma colombiana VaxThera

El acuerdo, anunciado en Nueva York en el Marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituye el primer tramo de un paquete de financiación que asciende en total a 35 de millones de euros.

Los fondos se destinarán a "la construcción, el acondicionamiento y la validación de la segunda fase de la planta a gran escala de la empresa para la producción de vacunas y medicamentos biológicos", al tiempo que "apoyará la transferencia de tecnología y las actividades de I+D con el fin de abordar importantes necesidades médicas desatendidas".

El BEI también subrayó que esta inversión permitirá a VaxThera "complementar su capacidad actual con procesos que abarcan todo el ciclo de fabricación de vacunas, incluidos el tratamiento previo y el llenado de precisión".

En consecuencia, la empresa "podrá fabricar sus propias vacunas, previa autorización regulatoria, y prestar servicios de desarrollo y fabricación por contrato de otros productos biológicos".

El vicepresidente del BEI, Ambroise Fayolle, destacó que la biotecnológica colombiana podrá producir "hasta 250 millones de dosis anuales" de vacunas, lo que "ayudará a América Latina a prepararse para futuras emergencias sanitarias".

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“El apoyo del BEI contribuye de manera decisiva a la ambición de VaxThera de desarrollar en Colombia capacidades integradas de investigación y fabricación de vacunas. Nos permitirá mejorar nuestras infraestructuras y nuestra cartera de innovación, desarrollar talento local especializado y contribuir a un suministro más fiable de vacunas esenciales para Colombia y el conjunto de la región”, afirmó el consejero delegado de VaxThera, Jorge Emilio Osorio.