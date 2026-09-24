El consumo de energía eléctrica por habitante aumentó en 23,1 % en una década en Ecuador

Anotó que el año pasado, cada habitante del país andino consumió 1.749kWh, "lo cual es una muestra de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida", según el Ministerio.

El BEN es un instrumento técnico-estadístico que cuantifica los indicadores del área energética ecuatoriana, desde su producción hasta su consumo final.

El análisis sistemático de esta información permite evaluar la estructura de la oferta y la demanda, generar evidencia técnica para sustentar la toma de decisiones y contribuir a una gestión eficiente y sostenible de los recursos energéticos, explicó.

Entre otras cifras destacadas en el BEN, el Ministerio mencionó en un comunicado que la participación de las fuentes de energía renovable en la matriz energética nacional pasó de 11,2 % a 16,7 %, entre 2015 y 2025.

En cuanto a los sectores que más energía consumen se contempla que el 54 % de la demanda provino del sector transporte; el 18 %, del sector industrial; y el 13%, del sector residencial.

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El Gobierno evalúa anualmente las cifras que se presentan en este documento considerado la "radiografía energética nacional".

Con ello, implementa una planificación rigurosa que ha devenido en la incorporación de nuevas centrales como Toachi Pilatón, la reposición de componentes en la generación térmica, mantenimientos oportunos en la infraestructura eléctrica, reforzamiento de potencia al sistema a través de energía de alquiler, entre otras acciones "que garantizan un suministro eléctrico confiable y una hoja de ruta clave para afrontar situaciones climáticas adversas", anotó.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, se refirió a este documento como estratégico para evaluar comportamientos del área energética y delinear de mejor manera la planificación en este sector.

"Las cifras nos muestran dónde estamos, pero su verdadero valor está en ayudarnos a decidir hacia dónde debemos avanzar", puntualizó.

El informe se revela en momentos en que el Gobierno ha anunciado que son 185 las empresas de alto consumo de energía las que se desconectarán del sistema eléctrico una vez por semana o cambiarán su jornada laboral para reducir la demanda con el objetivo de cuidar el nivel del agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas de cara a la llegada del fenómeno de El Niño.

Se trata de industrias de los segmentos de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), las que más consumen en el país, una medida con la que se prevé reducir aproximadamente 1.000 megavatios-hora diarios, según el Ministerio.

"Esta medida tiene como objetivo optimizar el uso de las reservas energéticas, así como fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico", añadió la cartera de Estado.

La medida "será temporal y se mantendrá mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema así lo requieran", señaló la cartera de Ambiente y Energía.

El Ministerio apuntó que "bajo ningún concepto se prevé desconexiones en los hogares y comercios", como ya sucedió entre 2023 y 2024. El máximo nivel se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico por sectores, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.