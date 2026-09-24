El economista Julio Velarde jura para un nuevo período al frente de Banco Central de Perú

La permanencia de Velarde, quien dirige el BCRP desde octubre de 2006 y a quien se atribuye la disciplina fiscal y la estabilidad monetaria en el país, fue propuesta por el Gobierno que lidera la derechista presidenta Keiko Fujimori y ratificada por el Senado.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el pasado 16 de septiembre su ratificación en el cargo, tras considerar que cumple con los requisitos legales y constitucionales, además de tener una trayectoria y capacidad técnica que permiten proyectar una conducción adecuada del banco emisor para preservar la estabilidad monetaria en el quinquenio 2026-2031.

Velarde, un economista con estudios en la Universidad del Pacífico, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Brown (Estados Unidos) y el Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania), fue presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en 2018-2019.

Además, fue presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) desde 2004 hasta octubre de 2006 y ocupó los cargos de director del BCRP de 1990 a 1992 y de 2001 a 2003, y de decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico.

Durante su prolongada trayectoria al frente del banco central peruano ha recibido premios internacionales como el de Banquero Central de las Américas de 2020 y de Banquero Central del Año a nivel global en 2015.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta Fujimori anunció el pasado 6 de julio, cuando aún no había asumido la jefatura de Estado, la continuidad de Velarde al frente del BCRP, quien confirmó esa decisión tras una reunión que sostuvieron en la sede del ente emisor.

Desde que fue elegido por primera vez para ejercer el cargo, en octubre de 2006, Velarde ha visto pasar a once presidentes peruanos, incluida la actual jefa de Estado.