El Ejército de Etiopía asegura haber matado a 272 rebeldes en la región norteña de Amhara

En su cuenta de la red social Facebook, la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía comunicó que fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) atacaron varias zonas de North Wollo, un área de Amhara fronteriza con Tigré.

"272 combatientes murieron y 260 resultaron heridos durante la captura de varias fuerzas enemigas", afirmó el Ejército federal.

"Actualmente, el ejército evalúa la situación del enemigo, lleva a cabo contraataques y realiza importantes operaciones para eliminar las fuerzas enemigas restantes", añadió la Fuerza de Defensa.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por el Ejército etíope.

El FPLT acusó este miércoles al Ejecutivo central de una "invasión y ataque abierto" contra la región y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control los tres aeropuertos de la región.

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Asimismo, una alianza de siete grupos armados y de oposición, que incluye al FPLT, aseguró haber lanzado una ofensiva contra tropas del Gobierno de Etiopía en las también norteñas regiones de Amhara y Afar, después de acusar a Adís Abeba de perpetrar "ataques aéreos y terrestres a gran escala" en diferentes frentes.

Por su parte, Getachew Reda, asesor del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para Asuntos de África del Este, acusó en la red social X al FPLT de lanzar en la madrugada del miércoles "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara".

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.