El Ejército ecuatoriano decomisa media tonelada de cocaína en zona costera del país

En la operación militar, que se realizó en el sector Las Garzas, en el municipio Santa Elena, de la provincia homónima, se decomisó además un revólver calibre 38; seis municiones calibre 38 y 12 cartuchos calibre 12 GA.

Durante la operación fueron capturadas cinco personas que, de acuerdo con la información oficial, pertenecerían al Grupo Armado Organizado (GAO) 'Los Choneros', el más antiguo del país, señaló en sus redes sociales.

El Ejército identificó a los capturados como Marlon David Z. M., Jhon Jairo R. E., Wilmer Jesús M. M., Juan David R. E. y Hunquer Daniel R. A. Además informó de una sexta persona detenida, cuya identidad aún no ha sido proporcionada.

Los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, conforme al debido proceso.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos.