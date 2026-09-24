El Getty compra el retrato del conde-duque de Olivares de Velázquez hallado recientemente

El cuadro se exhibirá este otoño en el Pabellón Este del Centro Getty, en Los Ángeles (EE.UU.), anunció el museo en un comunicado en su página web.

"Velázquez fue uno de los más grandes pintores de la Europa de principios de la Edad Moderna y uno de los exponentes más destacados de la larga y multifacética tradición del retrato de Estado", señaló el director del museo, Timothy Potts, que afirmó que "es una incorporación fundamental a la colección del Getty, y su valor se ve reforzado por la historia del cuadro, ya que no se conoció en su totalidad hasta hace poco".

El retrato fue descubierto en una colección privada española por el director del Instituto de Artes de Detroit, Salvador Salort-Pons, que publicó su hallazgo en la revista Ars Magazine en el mes de julio.

Salort-Pons llevaba 25 años tras la pista de esta obra, desde que, mientras realizaba su doctorado en Historia del Arte en Italia, encontró documentación que mencionaba su existencia, según explicó a EFE tras conocerse el descubrimiento.

A finales del año pasado, recibió un correo de los propietarios de una colección privada que lo invitaban a examinar un cuadro. Tras someterlo a diversos estudios, llegó a la conclusión de que se trataba de aquel retrato, que hasta entonces no había sido localizado ni estudiado.

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Según el experto, el retrato, titulado 'Conde-duque de Olivares con armadura' es de 1626, poco después de que Velázquez llegara a Madrid desde Sevilla para trabajar al servicio del rey Felipe IV.

La obra fue entregada como regalo al legado papal que había viajado de manera extraordinaria a Madrid y formó parte de un encargo que también incluía un retrato de Francesco Barberini, cardenal y sobrino del papa Urbano VIII, explicó Salort-Pons.

La pieza permaneció en la colección Barberini hasta finales del siglo XVII, pero se desconoce por ahora el recorrido que siguió hasta llegar a la colección privada española en la que fue localizada hasta que ahora ha sido adquirida por el museo estadounidense.

Al parecer, el cuadro forma parte de una serie de cuatro retratos del conde-duque que Velázquez pintó entre 1623 y 1626. Los otros tres se conservan en el Museo de Arte de São Paulo, la Hispanic Society of America de Nueva York y la colección Várez Fisa, en España.

A diferencia de las obras ya conocidas, en las que Olivares aparece representado como un hombre de Estado, dentro de su despacho, en este retrato aparece por primera vez con armadura.

"Este imponente y casi intimidante retrato constituye un valioso testimonio visual de uno de los estadistas españoles más influyentes del siglo XVII, que ejemplifica la innovación del pintor en el retrato cortesano y su magnífica capacidad para captar la personalidad del retratado directamente de la vida", afirmó el conservador jefe del Museo Getty, Davide Gasparrotto.

Se conocen alrededor de 120 pinturas de Velázquez, de las cuales unas 50 forman parte de la colección del Museo del Prado en Madrid. Esta es la primera obra del pintor español que entra en la colección del Getty y la primera del artista que se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos.

Tras ser exhibido en el Getty, el cuadro se mostrará en la exposición 'Velázquez y Olivares: Primeros años en la corte' en el Instututo de Artes de Detroit del 24 de enero al 25 de julio de 2027.

Esa muestra prevé reunir los retratos que Velázquez hizo del conde-duque de Olivares durante su primera etapa madrileña, junto con el 'Retrato de Felipe IV con armadura y banda', conservado en el Museo del Prado de Madrid.