El Hay Festival Arequipa celebra 12 años con el Nobel sudafricano Coetzee y Cărtărescu

La cita cultural se desarrollará en la 'ciudad blanca' del sur de Perú del 5 al 8 de noviembre como "un espacio donde los mejores expertos y expertas internacionales conversan con el público peruano, donde las historias y la imaginación nos permiten pensar y disfrutar en comunidad", según destacó la organización.

Además de actividades relacionadas con la literatura, el festival propondrá conversaciones sobre Perú, la realidad sociopolítica, el medioambiente, el deporte y pondrá el foco en el pódcast, un nuevo lenguaje narrativo que será analizado junto a exitosos creadores sonoros.

Coetzee, ganador del premio Nobel de Literatura de 2003, participará en coloquios sobre la obra del poeta arequipeño Mariano Melgar, cuyos poemas también recitará acompañado por músicos locales.

Cărtărescu, por su parte, llegará al Hay Festival Arequipa para hablar de su universo lírico onírico, que lo ha convertido en un reconocido escritor por obras como la trilogía 'Cegador' y la novela 'Solenoide', consideradas su cénit narrativo.

El autor de la novela 'Llámame por tu nombre', André Aciman, ofrecerá un viaje a Italia mediante las historias recogidas en 'Idilio', el argentino Patricio Pron llegará con la obra 'En todo hay una grieta y por ella entra la luz' y la nigeriana británica Okojie presentará su novela 'Curandera', donde fusiona lo cotidiano y lo fantástico.

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El elenco de escritores y escritoras internacionales lo completarán Álvaro Bisama (Chile), Liliana Blum, Alma Delia Murillo y Elma Correa (México), Sophie Demange y Vidya Narine (Francia), la historiadora Catherine Fletcher y Cal Flyn (Reino Unido), Greta García y Nerea Pallares (España), Juan Esteban Constaín (Colombia), Claudia Apablaza (Chile) y Melanie Pérez Arias (Venezuela), entre otros.

En representación peruana destacan las actividades por el centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela y los autores Fietta Jarque, Alonso Ruiz Rosas, Ximena López y Giovanna Pollarolo conversarán sobre la obra de la escritora de poemarios como 'Ese puerto existe' y 'Canto villano'.

Los escritores nacionales Santiago Roncagliolo ('El pastor y los lobos'), Elisa Tokeshi ('Borderline sagrada'), Rosa Chávez Yacila ('Las nerviosas'), Ulises Gutiérrez Llantoy ('Nuestra luz en la noche'), Karina Pacheco ('El bosque de tu nombre'), Alessandra Pinasco ('Tan simple, tan puro') y David Silva Rojas ('Donde trabaja el agua') completan el programa.