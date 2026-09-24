El nuevo embajador de Palestina en España busca construir puentes y forjar alianzas

"Queremos fortalecer nuestra relación con España. Queremos que haya una relación más a nivel institucional, que haya más acuerdos con España, tener una relación más estrecha que beneficie a ambas partes", desgranó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En su primer acto público como embajador tras presentar sus credenciales ante el rey Felipe VI el pasado día 14, Elhusseini dijo que es un "privilegio" para él poder estar en un país con el que Palestina "comparte una amistad muy profunda", "valores comunes" y un "compromiso muy sólido con la justicia y el derecho internacional", y agradeció el reconocimiento por parte de España del Estado de Palestina.

"España ocupa un papel muy importante en nuestro corazón", recalcó el embajador de Palestina, que espera "poder forjar alianzas a todos los niveles" -con el Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, enumeró- y auguró un "futuro muy, muy prometedor por delante para la cooperación entre ambos países y los dos pueblos".

Licenciado en Economía y Ciencias Políticas y con un doctorado en Relaciones Internacionales, Elhusseini cuenta con una "larga trayectoria" diplomática al haber sido responsable de "importantes" embajadas de Palestina en Turquía, Egipto, Canadá y Hungría.

Así lo detalló la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, encargada de presentar al embajador con un discurso en el que censuró que "hoy se cumplen 1.084 días de genocidio, 78 años de desplazamiento, ocupación y apartheid".

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"Pero también, y quiero destacarlo, 78 años de luchas inquebrantables por la justicia y por los derechos (de los palestinos)", añadió Rego.

También censuró que este jueves vaya a intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un "criminal de guerra" sobre el que pesa "una orden de detención de la Corte Penal Internacional".

"Es intolerable que se sigan ofreciendo tribunas a quienes están perpetrando un genocidio (...). El único espacio en el que Netanyahu tendría que hablar de sus políticas es en un tribunal de La Haya", recalcó la ministra.

Y defendió que la posición de la sociedad española es "nítida": "Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar".

La "causa Palestina es la causa de la humanidad" porque "Gaza se ha convertido en el laboratorio del nuevo orden mundial que se quiere imponer", continuó exponiendo Rego, y remachó: "Somos muchas más las personas que nos negamos a aceptar la barbarie".