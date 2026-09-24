El nuevo Gobierno colombiano pone en duda a la ONU y agradece ayuda tras el terremoto

"Creo en la Organización de las Naciones Unidas y justamente por creer en ella considero legítimo preguntarnos si las instituciones que estamos construyendo están respondiendo con suficiente eficacia a los problemas para los cuales existe", expresó Restrepo al leer un discurso del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El Gobierno colombiano recordó que la ONU "nació para mantener la paz y la seguridad internacional, para fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y para promover cooperación, para resolver los grandes problemas comunes" y se preguntó si "está la ONU cumpliendo aquellos propósitos con la eficacia que requiere el mundo actual".

"Mi país quiere unas Naciones Unidas cuya eficacia se mida menos por el volumen de documentos que produce y mucho más por los resultados que consigue", expresó Restrepo.

Esta es la primera intervención ante la Asamblea General de la ONU del Gobierno del ultraderechista De la Espriella, quien no acudió a la cita porque prometió no salir del país durante los cuatro años de mandato, que representa un giro de 180 grados frente a las posturas defendidas allí por el presidente anterior, el izquierdista Gustavo Petro.

El vicepresidente también reivindicó en su discurso la actuación del Gobierno frente al sismo de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, tres días después de la investidura de De la Espriella.

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"Había que actuar y actuamos", dijo Restrepo, que lamentó que el Gobierno, que "apenas comenzaba (...) tuvo que enfrentar una de las mayores tragedias naturales" de la historia reciente del país.

El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar (Chocó), es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo y deja hasta el momento 335 fallecidos, 4.516 heridos, 6.047 edificios con daños y 758 colapsados.

El vicepresidente aprovechó la ocasión para instar a inversores de todo el mundo a "mirar hacia Colombia" porque su Administración está "concentrada en que Colombia vuelva a crecer".

"Quiero invitarlos a que miren a Colombia. Tenemos acceso a dos océanos, recursos energéticos, una enorme biodiversidad y un Gobierno que defiende la iniciativa privada", expresó Restrepo.