El petróleo de Texas sube un 2,11 % pendiente de Irán y de la cumbre Trump-Xi

A las 09:30 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 1,94 dólares respecto al cierre anterior.

En la víspera, el WTI ganó un 1,81 %, hasta los 92,16 dólares por barril, y este jueves continuaba al alza en un contexto marcado por el enfriamiento de las expectativas de un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán.

Entretanto, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció que Estados Unidos y China extenderán la tregua comercial bilateral hasta mediados de enero, lo que reduce el temor a una escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo y su posible impacto sobre la demanda de crudo.