El plan de De la Espriella "suena bien", pese a "retos importantes", dice presidente CESCE

Ramón-Laca, que participó este jueves en un acto en Bogotá con empresarios colombianos y españoles, explicó a EFE que, a su juicio, el nuevo Gobierno colombiano -con menos de dos meses en el cargo- tiene un programa económico que "anima al optimismo", aunque "queda pendiente la ejecución".

El directivo de CESCE vio positivo que De la Espriella haya optado por alinearse política y económicamente con Washington y por abrir el país a la inversión. "Todavía hay que darle algún tiempo, pero la música suena bien. El riesgo está en la ejecución", agregó.

Sin embargo, considera que Colombia tiene un elevado déficit por cuenta corriente, aunque "gestionable", y de forma simultánea "cada vez menos espacio fiscal", porque al alto endeudamiento previsto para este año, que era del 7,8 %, hay que añadirle la reconstrucción tras el gran terremoto de agosto, que causó graves daños.

"Pero, sobre todo, el reto que tiene es recuperar la credibilidad en materia institucional, recuperar una relación con Estados Unidos y gestionar la rivalidad entre Estados Unidos y China en sus relaciones exteriores", detalló.

El Gobierno colombiano presentó esta semana su estrategia económica, con una cartera de 176 proyectos de inversión por un total de 150.000 millones de dólares y el objetivo de alcanzar un crecimiento del 6 % anual.

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En este punto, Ramón-Laca aseguró que en la estrategia económica del país suramericano es clave el incremento del tamaño y la productividad en su gran sector de pequeñas y medianas empresas, y que el trabajo en este ámbito se puede realizar a través de la exportación.

Aquí consideró que CESCE, el segundo proveedor de crédito a la exportación entre empresas colombianas, puede ayudar a las empresas del país a crecer al ofrecer un "acompañamiento integral" como "socio estratégico".

En su opinión, el panorama geopolítico ha cambiado, las tensiones entre EE.UU. y China crecen y la incertidumbre se incrementa, pero esto no tiene por qué paralizar a las empresas "debidamente acompañadas, informadas, aseguradas".

En este complejo contexto, el presidente ejecutivo de CESCE asegura que España "tiene que saber defender su posición" con respecto a América Ltina, donde sigue siendo un importante inversor y donde tiene "hueco", a pesar pese de la creciente puja comercial entre Pekín y Washington en la región.

Cree además que España debe saber aprovechar el peso comercial que tiene la Unión Europea (UE) como bloque.

"España en concreto tiene un potencial muy importante (en América latina), pero tiene que saber que las reglas han cambiado", apuntó.

CESCE lleva más de 60 años en Colombia, donde cuenta actualmente con unos 500 clientes, principalmente en la construcción, el sector químico y en el alimentario.