El tribunal que condenó a Daniel Sancho convoca a las partes para el fallo de los recursos

La vista se celebrará a puerta cerrada, solo para los invitados por el tribunal, y comenzará a las 10.00 hora local (03.00 GMT). Se espera que a ella acudan los abogados y representantes tailandeses de ambas partes: Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap por la de Sancho, y Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin -"Lak"- en nombre de la familia de la víctima.

Daniel Sancho conectará por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui), donde cumple condena, según confirmó el tribunal a EFE.

La corte comunicará en tailandés la decisión sobre los recursos, fallo que ha sido previamente elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket (encargado del caso), y que fue enviado a Samui este mismo mes, después de un largo proceso de resolución.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital por la "contundencia" de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

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Según expertos consultados, las apelaciones deberían resolverse en un único fallo y comunicarse a las dos partes a la vez, aunque, como es el caso, hayan presentado recursos separados.

La Oficina de la Judicatura de Tailandia afirmó a EFE que, una vez finalice la lectura de la sentencia, "se facilitará un resumen del resultado", aunque desde el Tribunal Provincial de Samui no quisieron especificar cuándo se emitirá un comunicado.

Las partes citadas afirman a EFE que la sesión de mañana será la única, después de que se hubiera convocado previamente a una vista el 7 de octubre, y que simplemente se ha adelantado la fecha, mientras funcionarios de la corte de Samui insisten en que la otra se mantiene, lo que también cuestionan expertos.

"Ya no habrá lectura el 7 de septiembre, se ha adelantado", dijo a hoy EFE Lak, del equipo legal de Arrieta. "La documentación ya ha sido firmada por todas las partes correspondientes y el tribunal puede proceder con la lectura", explicó.

La vista tendrá lugar poco más de dos años después de que esa misma corte dictara sentencia contra Sancho y le condenara a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta un año antes, el 2 agosto de 2023, en la isla vecina de Phangan, donde habían quedado ese mismo día.

La sentencia de primera instancia consideró que Sancho planeó el crimen y que "golpeó" con "intención de matar" a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados por la turística isla de Phangan.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia (que el país apenas aplica), la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Con formación de chef e hijo y nieto de famosos actores españoles -Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia-, lo que contribuyó a un gran seguimiento mediático del caso, Sancho, de ahora 32 años, conoció a Arrieta en 2022 a través de la red social Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan.

Oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte), Arrieta era un cirujano plástico de 44 años a quien, según su entorno, le gustaba viajar y la gastronomía.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría comenzar los trámites para solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio de transferencia de presos.