Emiratos mira a América Latina con "ambición creciente" para explorar "nuevos mercados"

Así lo afirmó en una conversación telemática con EFE la ministra de Estado de Cooperación Internacional y encargada para las relaciones con Latinoamérica del gobierno emiratí, Reem al Hashimy, en la que insistió en las intenciones de su país de profundizar lazos bilaterales con la región, no solo en términos económicos y comerciales, sino también en busca de "conocimiento más profundo los unos de los otros".

"Vemos a América Latina como una región de enorme potencial, no solo por inversiones en energía o infraestructura, sino también por la seguridad alimentaria, la tecnología, innovación o salud. Nuestro foco es construir lazos entre personas y negocios, respaldados por gobiernos que pueden ayudar a destrabar esa cooperación", afirmó Al Hashimy.

La ministra apuntó en relación con el fortalecimiento de los lazos de su país con América Latina, con la que ha multiplicado los contactos en los últimos años, que el interés emiratí "no es nuevo" y que ya ha habido inversiones y lazos empresariales "durante décadas".

"Lo que está creciendo ahora es la ambición para profundizar esos lados y explorar nuevos mercados, nuevas oportunidades de inversión y nuevos caminos para la cooperación", añadió.

Según señaló, Emiratos mira a América Latina "a través de una visión de largo plazo: energía, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, alimentos y agricultura, así como sectores orientados al futuro, como la tecnología y la Inteligencia Artificial. Vemos una buena perspectiva para crecer juntos".

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Al Hashimi apuntó, además, de que esta aproximación a la región se da pese a cambios políticos y de gestión en varios países de la región, incluso ante algunos gobiernos que exhiben posiciones marcadamente opuestas a la política internacional emiratí o por cuestiones religiosas.

"Nuestra aproximación es pragmática. Incluso donde hay conversaciones que pueden ser difíciles, creemos que es importante seguir apareciendo, seguir hablando y explicar claramente quienes somos, cuales son nuestras intenciones y como podemos construir un futuro más promisorio juntos", agregó.

En los últimos años Emiratos ha multiplicado sus contactos políticos y económicos con países de América Latina.

Costa Rica, Chile y Colombia firmaron en 2024 acuerdos de asociación económica, comercio o inversión de distinto alcance, mientras que ese mismo año el Mercosur mantuvo su primera ronda de negociaciones con Emiratos para un eventual acuerdo comercial, mientras que Perú anunció en 2025 la apertura de negociaciones con Abu Dabi para un tratado de libre comercio.

De forma paralela, el país árabe recibió la visita de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; y Chile, Gabriel Boric, mientras que diversos ministros emiratíes visitaron Venezuela, Paraguay, México, y Ecuador, entre otros.

Entre 2023 y 2025, Perú, Paraguay y Ecuador abrieron sus primeras embajadas en Abu Dabi.