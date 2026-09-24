Episcopado dice a candidatos municipales en Paraguay: un cargo público no es privilegio

Episcopado dice a candidatos municipales en Paraguay: un cargo público no es privilegio

Asunción, 24 sep (EFE).- La Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Paraguay llamó este jueves a participar en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre en el país, pero advirtió a los candidatos a intendentes (alcaldes) e integrantes de las Juntas Municipales que "un cargo público no es un privilegio ni un beneficio personal".