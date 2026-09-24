Episcopado dice a candidatos municipales en Paraguay: un cargo público no es privilegio

En un comunicado, la Pastoral Social indicó que la Constitución paraguaya, en su artículo 118, establece que el voto "es un derecho, un deber y una función pública del elector".
"Votar es, por tanto, una responsabilidad ciudadana", señala la comunicación, que describe los venideros comicios como "una gran oportunidad para decidir qué ciudades y comunidades" se quiere construir.
Además, llamó la atención sobre la importancia de designar a intendentes y concejales municipales, al explicar que son "responsables de gobernar" los municipios y "de tomar decisiones que afectan directamente a la vida de nuestras comunidades".
"Para un cristiano, también es legítimo preguntarse si la conducta y los principios del candidato son compatibles con la dignidad de la persona, la familia, la justicia, la solidaridad y el bien común", agrega.
De igual forma, recordó a los candidatos que "la política es servicio".
"Un cargo público no es un privilegio ni un beneficio personal: es una responsabilidad ante toda la comunidad", puntualizó la nota, en la que la Iglesia dice que quien aspira a gobernar "debe estar dispuesto a rendir cuentas con absoluta transparencia, cuidar los bienes públicos y servir a todos".
También llamó a los ciudadanos a estar "vigilantes" ante "cualquier intento de compra, presión, manipulación o fraude" y a denunciar cualquier "irregularidad", pero además a "acompañar, participar, pedir cuentas y exigir transparencia" en el proceso posterior a los comicios.
Unos cinco millones de electores están llamados a las urnas el próximo 4 de octubre en Paraguay para designar a las autoridades municipales para el periodo 2026-2031.