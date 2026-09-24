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24 de septiembre de 2026 a la - 14:25

Episcopado dice a candidatos municipales en Paraguay: un cargo público no es privilegio

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Asunción, 24 sep (EFE).- La Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Paraguay llamó este jueves a participar en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre en el país, pero advirtió a los candidatos a intendentes (alcaldes) e integrantes de las Juntas Municipales que "un cargo público no es un privilegio ni un beneficio personal".

Por EFE
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En un comunicado, la Pastoral Social indicó que la Constitución paraguaya, en su artículo 118, establece que el voto "es un derecho, un deber y una función pública del elector".

"Votar es, por tanto, una responsabilidad ciudadana", señala la comunicación, que describe los venideros comicios como "una gran oportunidad para decidir qué ciudades y comunidades" se quiere construir.

Además, llamó la atención sobre la importancia de designar a intendentes y concejales municipales, al explicar que son "responsables de gobernar" los municipios y "de tomar decisiones que afectan directamente a la vida de nuestras comunidades".

"Para un cristiano, también es legítimo preguntarse si la conducta y los principios del candidato son compatibles con la dignidad de la persona, la familia, la justicia, la solidaridad y el bien común", agrega.

De igual forma, recordó a los candidatos que "la política es servicio".

"Un cargo público no es un privilegio ni un beneficio personal: es una responsabilidad ante toda la comunidad", puntualizó la nota, en la que la Iglesia dice que quien aspira a gobernar "debe estar dispuesto a rendir cuentas con absoluta transparencia, cuidar los bienes públicos y servir a todos".

También llamó a los ciudadanos a estar "vigilantes" ante "cualquier intento de compra, presión, manipulación o fraude" y a denunciar cualquier "irregularidad", pero además a "acompañar, participar, pedir cuentas y exigir transparencia" en el proceso posterior a los comicios.

Unos cinco millones de electores están llamados a las urnas el próximo 4 de octubre en Paraguay para designar a las autoridades municipales para el periodo 2026-2031.