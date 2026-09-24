Estos son los cinco hombres en el círculo de mayor confianza de De la Espriella

Excongresista, exsenador, exguerrillero, exfugitivo y ahora predicador. Carlos Alonso Lucio, de 61 años, no tiene cargo en el Gobierno de De la Espriella, pero fue uno de los primeros en sumarse a su campaña presidencial.

En la década de los 80, Lucio se adhirió a la guerrilla del M-19, del que también hizo parte el izquierdista expresidente Gustavo Petro (2022-2026), y tras su desmovilización saltó a la política, primero como miembro de la Cámara Baja y luego del Senado, aunque terminó huyendo a Cuba por una causa judicial.

Lucio se convirtió posteriormente en predicador de una iglesia cristiana e incluso impulsó un referendo para evitar que las parejas LGTBIQ+ pudieran adoptar. Tras muchos años desaparecido, volvió a la esfera pública para apoyar a De la Espriella y, en espacios privados, a hablarle al oído al presidente.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, dejó la academia a comienzos de año para convertirse en el compañero de fórmula de De la Espriella, después de una trayectoria que incluye los ministerios de Hacienda y Comercio con el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) y el rectorado de varias universidades.

Economista de perfil técnico y académico, Restrepo, de 55 años, llegó para complementar a De la Espriella como una figura llamada a aportar experiencia en la administración, capacidad de gestión económica y facilidad para tender puentes con sectores empresariales y académicos.

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No obstante, su papel se ha ido ampliando: De la Espriella le encargó buena parte de la interlocución internacional, la coordinación económica, la desburocratización, la apuesta por la inteligencia artificial y la inversión extranjera. Mientras el presidente se concentraba en la política interna.

Carlos Suárez es el estratega que llevó a De la Espriella de ser un outsider sin posibilidades a la victoria en las elecciones. Con años de experiencia en la asesoría política, Suárez confeccionó un discurso de mano dura con el crimen, resolución populista y símbolos religiosos que caló en el electorado.

De 57 años, Suárez es amigo de De la Espriella desde hace más de dos décadas, cuando ambos eran abogados penalistas. Él consta también como uno de los fundadores de Defensores de la Patria, el vehículo partidista construido a medida del presidente.

Suárez no quiso entrar al Consejo de Ministros ni al gabinete del presidente, pero aceptó un puesto público a la vez goloso y envenenado: la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, la primera petrolera del país, aunque carece de formación en economía y de experiencia en el sector energético.

Rodrigo Lara Restrepo fue presentado como un "zar anticorrupción" por De la Espriella cuando fue designado ministro del Interior, una tarea que lo ha aupado al círculo de confianza del presidente. Es el único ministro que cuenta con permiso para ofrecer regularmente declaraciones a los medios.

De 51 años, es abogado y ha sido representante a la Cámara y senador por el derechista Cambio Radical. También, fue director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción entre 2006 y 2007, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.

Este hombre de confianza del presidente es hijo de ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien murió asesinado en 1984.

El empresario colombiano David Vélez, consejero delegado de banco digital Nu y uno de los 200 hombres más ricos del mundo, se incorporó hace una semana al círculo cercano del presidente como asesor principal en inteligencia artificial.

Vélez salió de Colombia con su familia cuando tenía 9 años huyendo de la violencia. Años después, tras pasar la universidad de Stanford, por Goldman Sachs y Sequoia Capital, fundó en Brasil Nu, que hoy supera los 135 millones de clientes y se ha convertido en uno de los mayores bancos digitales del mundo.

Recientemente se ha incorporado al consejo de administración de OpenAI, la organización detrás de ChatGPT.