Etiopía, Yibuti y el magnate Dangote anuncian la construcción de un oleoducto regional

“Hoy anunciamos una importante inversión estratégica que conectará Damerjog, en Yibuti, con Dewele, en Etiopía, a través de un nuevo oleoducto de productos petrolíferos refinados, respaldado por terminales de almacenamiento en ambos extremos”, indicó Abiy en su cuenta de la red social X.

El primer ministro etíope añadió que el proyecto se desarrollará a través de una alianza entre Ethiopian Investment Holdings, el fondo soberano de inversión de Etiopía, y el Grupo Dangote, propietario de la refinería Dangote de Nigeria, la mayor de África.

“Esta infraestructura clave reducirá los costes logísticos y los retrasos, reforzará la seguridad energética y mejorará la eficiencia y resiliencia del corredor Etiopía-Yibuti”, subrayó Abiy.

Para el jefe del Gobierno etíope, este oleoducto permitirá “la integración regional y un futuro económico compartido más seguro”, con inversión africana de por medio.

El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, destacó que su país consolida así “su vocación de plataforma energética regional”.

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En X, Guelleh compartió un vídeo en el que ambos mandatarios y el empresario multimillonario colocan la primera piedra de un proyecto que “refuerza las conexiones con Etiopía, convirtiendo así a Damerjog en un nuevo eslabón del corredor regional”.

El Grupo Dangote ya cuenta con inversiones en Etiopía para levantar una planta de fertilizantes y una central de energía valoradas en 4.000 millones de dólares (unos 3.518 millones de euros).

En Kenia, está previsto que Dangote y el Gobierno coloquen la primera piedra la próxima semana para la construcción de una nueva refinería de petróleo crudo en Lamu (sureste) con capacidad para 700.000 barriles diarios.

Dangote inició la producción de combustibles en 2024 y desde entonces ha incrementado progresivamente la fabricación de gasolina, diésel y carburante para aviación.

No sólo abastece al mercado nigeriano, sino que también exporta a otros países africanos, así como a mercados de Europa, EE.UU. y Arabia Saudí.

Dangote alcanzó su plena capacidad semanas antes de que estallara la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero, y ha ayudado a Nigeria a ganar autosuficiencia en el suministro de combustible y a reforzar su seguridad energética.

En julio, la empresa informó de que logró recaudar 2.500 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros) por parte de inversores privados para financiar sus planes de expansión y su refinería es considerada una de las mayores infraestructuras industriales construidas en África.