Expulsan en un mismo día a 12 migrantes por agresiones y robos en Ceuta

Según informaron a EFE fuentes judiciales, los acusados se encontraban en prisión provisional y, tras reconocer los hechos y aceptar las penas solicitadas, las condenas de prisión fueron sustituidas por la expulsión.

Todos estos migrantes permanecían en la ciudad desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y los doce condenados participaron en distintas acciones delictivas que supusieron sus arrestos.

Entre los delitos para los que se dictaron las condenas figuran robos con violencia y atentados contra agentes de la autoridad o miembros de las Fuerzas Armadas.

En uno de los procedimientos, cuatro migrantes fueron condenados por un delito de atentado cometido el 29 de agosto en la playa del Chorrillo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas, a las que lanzaron piedras de considerable tamaño, una de las cuales alcanzó en el antebrazo a uno de los militares.

Los cuatro fueron condenados a un año y nueve meses de prisión, sustituidos por cinco años de expulsión de España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los cinco procedimientos, las resoluciones recogen el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las penas por parte de los migrantes.