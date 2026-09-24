Felipe VI inaugurará el XII Foro Parlamentario Iberoamericano el 1 de octubre en Madrid

El foro reunirá a representantes parlamentarios de países iberoamericanos y se celebrará en el Congreso de los Diputados y en el Senado, según informó este jueves la Cámara Baja.
La sesión inaugural comenzará a las 10:00 horas (08:00 GMT) del día 1 en el hemiciclo del Congreso, donde tomará la palabra en primer lugar su presidenta, Francina Armengol.
Después intervendrán el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. La inauguración terminará con la intervención del rey.
Tras la apertura, se sucederán conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos de las democracias: la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, tratará el impacto de la IA; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos, y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.
Por su parte, la catedrática Tània Verge i Mestre ofrecerá una conferencia sobre las brechas de igualdad de género, y el presidente de la Asamblea de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.
Las sesiones de trabajo se trasladarán después al Senado, articuladas en torno a cuatro grandes ámbitos: el impacto de la IA y la adaptación de los Congresos; las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y el populismo; la igualdad de género y el cierre de las brechas; y la vigencia y eficacia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación parlamentaria en el ámbito iberoamericano.
El viernes, a partir de las 10:00 horas, el foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.
En la sesión de clausura, a partir de las 12:30 (10:30 GMT), intervendrá la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Susana Sumelzo, además del secretario general iberoamericano y los presidentes del Senado y el Congreso.