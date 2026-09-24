Gobernadora de Nueva York aborda cambio climático con presidente dominicano Abinader

El encuentro de Hochul y Abinader está enmarcado en un acuerdo que firmaron en 2025 para compartir conocimientos especializados, recursos y tecnologías innovadoras para proteger a los ciudadanos de ambas jurisdicciones de la creciente amenaza de fenómenos meteorológicos extremos.

Al encuentro también asistieron el congresista Adriano Espaillat, primer dominicano electo al Congreso de EE.UU, así como una delegación de la República Dominicana que participa en Nueva York en la cumbre Gestión de Emergencias y Protección de Infraestructura, que se centra en la planificación y respuesta ante emergencias, así como en la protección de las comunidades ante futuros desastres.

El acuerdo de cooperación trajo a Nueva York a la delegación dominicana para asistir a la cumbre de capacitación de cinco días que finaliza este viernes.

"Como hogar de alrededor de un millón de dominicanos estadounidenses, Nueva York comparte un vínculo inquebrantable y una alianza vital con la República Dominicana para hacer frente al cambio climático", señaló Hochul en un comunicado conjunto.

El programa de capacitación especializada que se lleva a cabo en Nueva York se desarrolló mediante un esfuerzo conjunto entre la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado y la Autoridad de Puentes.

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"Salvar y proteger la vida de los dominicanos es una prioridad absoluta para nuestro Gobierno, y valoramos enormemente este acuerdo de colaboración con la gobernadora de Nueva York, que contribuye a alcanzar ese objetivo", indicó Abinader.

Abinader visita Nueva York por la celebración de la Asamblea General de la ONU, donde dirigió un mensaje el miércoles y pidió una respuesta de la comunidad internacional a la crisis en Haití, con el que comparte la isla de La Española.