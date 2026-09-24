Guterres denuncia ataques en Gaza y urge apoyo a la agencia para los refugiados palestinos

"Continúan los ataques israelíes que han matado a una media de cuatro personas al día, una cuarta parte de ellas niños", dijo Guterres durante una reunión ministerial sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), celebrada en Nueva York al margen de la Asamblea General.

"El derecho internacional, incluido el humanitario, está siendo flagrantemente violado", aseveró, y añadió que "el nivel de sufrimiento humano sigue estando fuera de toda escala".

El diplomático portugués señaló que "la comida escasea y los refugios son insuficientes" en Gaza.

También, alertó sobre la situación en Cisjordania, donde dijo que los "niveles récord" de ataques de colonos y los esfuerzos para ampliar los asentamientos están llevando a las comunidades palestinas "al límite".

"Estas acciones son ilegales e injustas y suponen una amenaza existencial para la única vía hacia adelante: la solución de dos Estados", afirmó.

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En este contexto, defendió el papel de UNRWA, que calificó de "presencia estabilizadora crítica" para los refugiados palestinos y destacó que la agencia presta servicios esenciales de educación, salud, saneamiento e infraestructura.

"Para muchos refugiados palestinos, no es solo un salvavidas en tiempos de crisis", afirmó. "Es la enfermera que los vacunó durante su infancia, el médico que los atiende cuando están enfermos, el maestro que les dio los conocimientos, las capacidades y la esperanza para construir un futuro mejor".

Guterres advirtió de que el mandato de UNRWA está en peligro y recordó que casi 400 trabajadores de la agencia han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que volvió a condenar "en los términos más enérgicos".

También, denunció que cientos de instalaciones de la agencia permanecen "inaccesibles, gravemente dañadas o completamente destruidas" y afirmó que "en Jerusalén Este se han cerrado por la fuerza escuelas y centros de salud" de UNRWA.

"La sede de UNRWA fue objeto de una entrada ilegal y demolida", denunció Guterres.

Dijo también que Israel ya no concede visados a trabajadores de la agencia y que sus empleados son objeto de intimidación.

"Estas acciones son totalmente inaceptables e incompatibles con las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional", afirmó.

A estas dificultades se suma la crisis financiera de la agencia. Guterres señaló que UNRWA afronta un déficit de efectivo de 100 millones de dólares, una situación que "pone en riesgo sus operaciones y amenaza el bienestar de millones de refugiados palestinos".

La Asamblea General renovó en diciembre el mandato de UNRWA por tres años, pero Guterres advirtió de que "su capacidad para actuar está seriamente en peligro".

"El statu quo es insostenible. La estabilidad regional está en juego", afirmó antes de reclamar a los Estados miembros "apoyo político y financiero" para proteger el mandato de la agencia.

"Juntos podemos cumplir con los refugiados palestinos y abrir un camino hacia la paz", concluyó.