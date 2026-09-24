Huracán Polo sigue fluctuando frente al Pacífico y mantiene lluvias en el oeste de México

A las 18:00 hora local (02:00 GMT +1), el centro del ciclón se localizaba a 270 kilómetros al suroeste de Manzanillo, en el estado de Colima, y a 765 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno registraba vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 295 km/h y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Polo se degradó a categoría 4 esta mañana, después de haber recuperado anoche la categoría 5, nivel que alcanzó por primera vez el martes tras una rápida intensificación en el Pacífico.

La Marina mexicana pronostica que Polo vuelva a alcanzar la categoría 5 durante la madrugada del viernes, antes de debilitarse nuevamente, mientras avanza al oeste-noroeste, paralelo a las costas de México.

La autoridad marítima anunció además el cierre del puerto de Manzanillo (Colima) a todo tipo de embarcaciones, que se suma a las restricciones totales vigentes en Acapulco y Zihuatanejo (Guerrero), y Lázaro Cárdenas (Michoacán).

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Con la actualización, ya son siete los puertos con cierres totales o parciales. En estos últimos, se mantiene restringida la navegación para embarcaciones menores en Puerto Marqués (Guerrero), Puerto Escondido (Oaxaca) y Barra de Navidad (Jalisco).

Para inicios de la próxima semana, la trayectoria proyectada por la Marina estima que el ciclón se aproxime a Baja California Sur y pueda tocar tierra ya debilitado como categoría 1.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos también pronostica que el fenómeno retome fuerza esta noche, para comenzar a debilitarse entre el viernes y el sábado.

De igual manera, el SMN prevé que, para el lunes o martes, Polo posiblemente toque tierra como categoría 1 en el noroeste del país.

A su paso frente a las costas del Pacífico mexicano, el ciclón seguirá provocando lluvias intensas, vientos de hasta 70 km/h y oleaje de hasta siete metros de altura.

El SMN mantiene el pronóstico de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el oeste, sur y costa de Jalisco, así como en Colima y zonas de Michoacán, además de precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur y costa de Nayarit y el oeste de Guerrero.

Las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.