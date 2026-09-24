Iglesia católica uruguaya busca con rifas, donaciones y aportes financiar visita del papa

Así lo explicó durante una conferencia de prensa el coordinador adjunto de la visita del papa León XIV a Uruguay y vicario pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo, Sebastián Pinazzo, quien habló de la rifa llamada 'Una gran alegría', en la que los participantes podrán aspirar a uno de los catorce premios a repartir, entre los que se destacan un apartamento, diez automóviles y tres viajes a Roma, a la sede del Vaticano.

"No hay venta de entradas para los eventos con el Santo Padre. ¿Cómo se financia? Bueno, organizar un evento masivo de decenas de miles de personas tiene costos que son objetivos reales. Y, bueno, para eso la Iglesia hace un poco lo que hace, siempre que es apelar a la buena voluntad y al deseo de colaborar de, en primer lugar, los fieles", argumentó.

Especificó que hasta el momento ya se encuentran registrados unos 1.000 voluntarios al tiempo que aspiran llegar a los 2.000 colaboradores para la logística que requiere la visita.

Aseguró que el costo total de la visita del sumo pontífice rondará entre los dos y tres millones de dólares, de los cuales esperan recibir algunos aportes del Estado uruguayo, aunque no especificó cifras.

Pinazzo señaló que han pensado en "abrir la posibilidad de financiación" de colaboración voluntaria "más allá de los márgenes de la Iglesia". Por lo que la semana pasada se hizo una colecta en distintas comunidades e instituciones católicas.

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Por su parte, el arzobispo de Montevideo y cardenal, Daniel Sturla, aprovechó para remarcar la importancia para el país suramericano de la visita del papa quien, como subrayó, llevará el "mensaje positivo del amor del Evangelio, el amor de Dios y de la cultura de la vida y cómo la vida vence a la muerte".

"Creo que eso es el mensaje central del cristianismo, porque el amor es más fuerte", concluyó.

La llegada de León XIV a Uruguay, la nación con la tasa de catolicismo más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un pontífice al país, realizada por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

El pontífice permanecerá en Uruguay como primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que lo llevará también a Argentina y Perú.