Kast defiende ingreso de Chile al Escudo de las Américas: "No perderemos soberanía"

"En el tema de las intervenciones en lo que refiere a Chile, siempre lo dijimos, nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado en nuestra nación", señaló Kast a periodistas en Nueva York.

"Adherimos a la colaboración internacional para combatir el mayor flagelo de lo que existe en el país (el crimen organizado). Me sorprendería si esto para alguien es una dificultad", recalcó el mandatario chileno.

El Gobierno de Chile anunció el martes su adhesión al Escudo de las Américas y detalló que la participación en este grupo de coordinación "genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)", señaló el Gobierno.

El acuerdo se abre a otros temas que superan el combate al crimen organizado y el narcotráfico, e incorpora elementos vinculados a la economía, las cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura digital de los países miembros.

En total, son 25 las organizaciones criminales señaladas por el grupo diseñado por la Casa Blanca, entre las que se encuentran las brasileras Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de las ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos y la banda transnacional Tren de Aragua.

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Junto con Chile, en la coordinación internacional participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

En paralelo, Chile articuló el llamado Acuerdo de Santiago, un esfuerzo por combatir al crimen organizado transnacional que incluye a países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú.

Durante la última década, Chile pasó de ser uno de los países más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales transnacionales, por lo que combatirlo se ha transformado en una de las principales prioridades del país.