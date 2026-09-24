La actividad económica de Argentina se hunde el 2,9 % intermensual en julio

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una contracción del 1,4 % en comparación con julio de 2025, tras cuatro meses en alza.

En los primeros siete meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %.

De acuerdo con los datos del Indec, siete de los quince sectores que aportan a la medición lograron en julio un avance en términos interanuales, entre los que se destacaron la pesca (+42,5 %) y la actividad minera y de hidrocarburos (+8,4 %).

La industria, un sector clave de la economía argentina, registró una caída interanual del 4,6 %, mientras que el comercio se hundió el 5,1 %

El informe difundido este jueves no dio detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales.

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Los datos oficiales confirman que se mantiene una tendencia de alta disparidad en el desempeño de cada sector económico.

La consultora Orlando Ferreres apuntó -en un informe- que espera hacia adelante "una recuperación gradual, aunque la actividad continúa mostrando vaivenes y la mejora de los sectores más vinculados a la demanda interna todavía es frágil, por lo que el rebote puede demorarse más de lo anticipado".

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá el 2,1 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.

Por su parte, el proyecto del Presupuesto 2027 remitido este mes al Parlamento por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei incluye una previsión de crecimiento del PIB para este año de entre un 3 y un 4 % para el año próximo.