La actividad económica de México aumentó un 3,4 % interanual en julio

El organismo detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó gracias al avance del 4 % en las actividades terciarias y del 2,7 % en las secundarias y pese a la caída del 1,1 % en las primarias.

Dentro de las actividades primarias, la agricultura cayó un 3,3 %, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 2,7 %.

En las secundarias, la minería se elevó un 1,6 %; la manufactura subió un 1,6 %; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica también se elevó un 0,6 % y la construcción remontó un 7,3 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó un 13 % y el comercio al por menor avanzó un 3,6 % respecto al año anterior.

También avanzaron los servicios de salud y de asistencia social (2,5 %), al igual que los servicios financieros y de seguros (1,4 %), mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación cayeron un 4,3 %.

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En tanto, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas se contrajo un 2 %.

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales-, el IGAE se elevó un 0,8 % mensual en julio.

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

En 2025, la economía mexicana creció 0,6 % anual y 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil durante 2025.

El crecimiento económico del 0,6 % en 2025 continuó la desaceleración progresiva de los últimos años: el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.