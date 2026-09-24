La defensa de Jair Bolsonaro da marcha atrás con el pedido de suspensión de la condena

Los abogados del líder ultraderechista comunicaron la decisión cerca de tres horas después de haber presentado la petición de suspensión cautelar de la pena a 27 años de cárcel que cumple en prisión domiciliaria el exmandatario, sin ofrecer explicaciones sobre el cambio de estrategia, según consta en el sistema del alto tribunal.

Jair Bolsonaro "viene respetuosamente ante Su Excelencia a DESISTIR del pedido de medida cautelar presentado en esta fecha", señala el nuevo escrito enviado al magistrado Kassio Nunes Marques, en el que además precisaron que la revisión criminal del caso debe "continuar regularmente en sus términos posteriores".

En el recurso inicial, la defensa argumentaba que la Primera Sala del Supremo compuesta por cinco jueces, que dictó la condena el 11 de septiembre de 2025, era "absolutamente incompetente" para juzgarlo, y sostenía que dicha atribución correspondía al Plenario de la corte.

Bolsonaro, de 71 años, fue condenado por liderar la trama que buscaba anular el resultado de las elecciones de 2022 e impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la sentencia, el plan incluyó presiones a los mandos de las Fuerzas Armadas y consideró el asesinato de Lula y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

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La defensa del exjefe de Estado ha intentado en numerosas ocasiones revertir la condena, sin éxito.

Hasta el momento, las apelaciones recaían sobre el juez instructor, Alexandre de Moraes, y recibían el visto bueno de la Primera Sala.

Sin embargo, este último movimiento de los abogados se da en medio de una marejada institucional en el Tribunal Supremo, en la que varios magistrados, incluido De Moraes, afrontan señalamientos por sus vínculos con un banquero en prisión preventiva por un multimillonario desfalco.

Además, se produce a poco más de una semana de las elecciones presidenciales, en las que el senador Flávio Bolsonaro, primogénito de Jair, se perfila como el principal adversario de Lula, candidato a la reelección.

Según las últimas encuestas, Bolsonaro hijo y Lula están empatados técnicamente con miras a una eventual segunda vuelta de los comicios.