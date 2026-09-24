La economía chilena resiente en alimentos y transporte el alza petrolera

En la Vega Central de Santiago, una de las principales plazas de abastos del país, comerciantes acusan aumentos en productos trasladados desde otras regiones, especialmente frutas y verduras, debido al gasto adicional que implica llevarlos a la capital.

"Todo lo que viene del norte se ha visto afectado, alimentos como tomates, chirimoyas y otras gran variedad de lo que se encuentra en este mercado ha subido de precios por el gasto que significa pagar más por combustible", dijo a EFE el comerciante de 36 años Eduardo Inzunza.

"Hace seis meses el kilo de tomates estaba entre 1.000 y 1.200 pesos (1 y 1,2 dólares al cambio actual), actualmente está a 1.800 y 2.000 (1,8 y 2 dólares)", detalló Inzunza, quien también señaló aumentos en frutas importadas desde Ecuador, principalmente plátanos (de 16,6 a 22,8 dólares) y piñas (de 20,8 a 28 dólares).

Taxistas y transportistas, según recogió EFE, han debido cambiar sus rutinas laborales y buscar alternativas con menores costos operativos, luego de asumir un mayor gasto por cada recorrido y verse obligados a reducir desplazamientos para preservar rentabilidad.

Einer Reinoso, taxista hace casi dos décadas, explicó que utiliza cada vez menos su automóvil y se dedica más a la reparación mecánica, actividad que implica menores gastos que trabajar su negocio de pasajeros.

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El transporte de carga, clave en la cadena de abastecimiento nacional, especialmente en un país con una fuerte dependencia de los camiones, también ha acusado el impacto del alza petrolera.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) señaló a EFE que los costos logísticos de las empresas de transporte de carga han aumentado entre 25 % y 35 %, debido al combustible e insumos como lubricantes y aceites de cajas.

Tras el ajuste, la gasolina de 93 octanos aumentó 370 pesos por litro y el diésel lo hizo en 580 pesos, mientras el costo fiscal acumulado superó los 700 millones de dólares por subsidios y reducción del impuesto específico, especialmente en el diésel, frente a un costo que habría superado los 2.000 millones sin la modificación.

El economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, señaló que la inflación chilena, que estaba por debajo del 3 %, se disparó por encima del 4 % después del alza, modificando las proyecciones y las expectativas de consumidores y empresas.

"Lo que vimos en marzo pasado fue un alza inédita en el precio de los combustibles que tuvo un impacto importante para las familias y modificó el escenario macroeconómico en Chile, que tiene un escenario fiscal muy estrecho", explicó a EFE.

A la fecha, el desempleo se sitúa en 9,5 %, su máximo en cinco años, mientras la inflación alcanzó 4,1 %, llevando al Banco Central a reducir su proyección de crecimiento para 2026 hasta 0,25 %-0,75 %.

En este contexto, los gremios del transporte advirtieron en agosto conjuntamente al Gobierno que las empresas de carga ya no tenían margen para absorber nuevas alzas, mientras comerciantes y trabajadores independientes intentan contener sus gastos o trasladarlos a sus clientes sin profundizar el impacto sobre los consumidores.