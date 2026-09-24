La inflación en México se sitúa en el 3,42 % en la primera quincena de septiembre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó un 0,33 % respecto a la quincena anterior, frente al incremento del 0,18 % observado en el mismo periodo del año pasado.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye bienes y servicios de alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió un 0,17 % quincenal y un 3,79 % interanual.

Mientras, el índice no subyacente se elevó un 0,88 % respecto a la quincena anterior y un 2,17 % interanual.

Dentro del componente subyacente, las mercancías avanzaron un 0,13 % en la quincena y un 3,22 % en el año, mientras que los servicios aumentaron un 0,21 % quincenal y un 4,33 % interanual.

En los no subyacentes, los precios de los productos agropecuarios se elevaron un 1,71 % respecto al periodo inmediato anterior y un 0,35 % interanual.

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Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0,24 % quincenal y un 3,67 % anual. Por separado, las tarifas autorizadas por el Gobierno crecieron un 7,75 % interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 bienes y servicios, se elevó un 0,50 % a tasa quincenal y un 3,24 % interanual.

Entre las categorías de consumo con mayores incrementos interanuales estuvieron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7,44 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (6,25 %), los servicios educativos (5,85 %), los seguros y servicios financieros (5,65 %) y la salud (4,60 %).

Los productos genéricos que más subieron en la quincena fueron el jitomate (22,79 %), la cebolla (8,61 %), la educación primaria (5,85 %), la secundaria (5,33 %), el gas doméstico LP (1,97 %) y el pollo (1,53 %).

En contraste, bajaron los servicios profesionales (-16,50 %), la papa y otros tubérculos (-6,69 %), el aguacate (-4,02 %) y el tequila (-2,91 %).

Los datos se conocen después de que la inflación cerrara 2025 en el 3,69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4,21 % de 2024, el 4,66 % de 2023 y el 7,82 % de 2022, cuando alcanzó su mayor nivel para un cierre de año en más de dos décadas.