La presidenta de Costa Rica destituye a canciller por no avisarle de reunión con Trump

"El martes 22 de septiembre se realizó una importante sesión del Escudo de las Américas, convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos. Dicha sesión contó con la participación del presidente Donald Trump y fue gestionada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de manera inadecuada", indica un comunicado de la Presidencia costarricense.

El texto agrega que "Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidente de la República" y que "esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico".

Sobre el Escudo de las Américas, el comunicado del Gobierno costarricense indica que se trata de "un espacio político y estratégico de articulación en materia de seguridad que resulta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como para la implementación exitosa de políticas públicas en materia de seguridad nacional y seguridad pública, las cuales son una prioridad para la mandataria".

El día de la reunión del Escudo de las Américas, Fernández se encontraba en Barraquilla, Colombia, en una reunión bilateral con el presidente de ese país, Abelardo De La Espriella, cita que tuvo como fin afianzar una alianza contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La presidenta Fernández nombró a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, como canciller interina.

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La destitución de Tovar ocurre en momentos en que él se encuentra en Estados Unidos liderando la delegación de Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tovar fue ministro de Comercio Exterior entre 2022 y 2026 en el Gobierno de Rodrigo Chaves, mentor de Laura Fernández, y en la actual administración la mandataria lo nombró como canciller.